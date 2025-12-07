İstanbul'da taksiciyi bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı: 6 suç kaydı çıktı

- İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Serkan B., polis tarafından yakalandı.
- Zanlının 6 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
- Erhan Çiftçi'nin cenazesi bugün Zeytinburnu'nda defnedilecek.
İstanbul Zeytinburnu'nda kan donduran cinayet...
İlçede işten çıkan taksici Erhan Çiftçi'yi evinin önünden bıçaklanarak öldürüldü.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlı Serkan B.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
6 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Serkan B.'nin 6 suç kaydığı olduğu öğrenildi.
Taksici Erhan Çiftçi'nin bugün Zeytinburnu'nda son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.