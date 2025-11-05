İstanbul'da taksiciyi darbeden İngiliz boksör hakim karşısında: Kaçırıldığımı düşündüm

İstanbul Eyüpsultan'da 56 yaşındaki taksi şoförü Kadir Biçer, İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz boksör Ross Kitchen'i alarak Beyoğlu'na bırakmak üzere yola çıktı.

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü.

MÜŞTERİSİ TARAFINDAN DARBEDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Biçer'in ücret konusunda anlaşamadığı müşteri Ross Kitchen tarafından darbedildiğini belirledi.

33 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olay sonrası şüpheli Kitchen tutuklandı.

Ross Kitchen hakkında, 'canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davada ilk duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya mağdur taksi şoförü Kadir Biçer, tutuklu sanık Ross Kitchen, taraf avukatları ve aile yakınları katıldı.

"KAÇIRILDIĞIMI DÜŞÜNDÜM BU YÜZDEN SALDIRDIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İngiliz Ross Kitchen, "Panik atak hastasıyım. Türkiye'ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" dedi.

"KAFAMI DEFALARCA TEKMELEDİ"

Mağdur taksici Kadir Biçer ise, şunları söyledi:

Ben İstanbul Havalimanı'nda çalışmaktayım. Bulunduğum havalimanına şoför alınırken adli sicil kayıtları ve raporlar alınır, bu şekilde şoför işe alınır. Olay günü sanık aracıma bindirildi. Sanığı bindiren kişi, sanığın 40 dolar vereceğini ve Taksim'e gideceğini söyledi.



Ben de kabul etmeyerek 'Taksimetre ne yazarsa onu alırım' dedim. Bizim kuralımıza göre valizleri bagaja koyarız; müşterilerin yanına almalarına müsaade etmeyiz. Sanık yola devam ederken kendi kendine konuşup gülmeye başladı. Ben de kendisine nereli olduğunu sordum. Telefonumu aldım ancak birini aramadım, çeviri uygulamasını açtım. Sanık telefonumu fırlattı. Parmaklarını gözüme soktu, boynumu çevirdi. Bu sırada aracı kullanmaya devam ediyordum. Elimi ısırdı, elimden kanlar gelmeye başladı. Yüzümden de kan akıyordu, ben ter zannetmiştim. Cebimde 45 euro ve 60 bin lira para vardı. Paranın 3 bin lirası araçta vitesin yanında duruyordu; 5 bin lirası ise montumun cebindeydi. Sanık cebimi açıp cebimdeki parayı aldı. Ben de parayı alıp beni rahat bırakması için karşı koymadım. Aracı sağa yanaştırdım, aracı durdurdum ve arabaya yaslandım. Sanık kafama vurdu, yere düştüm. Kafamı defalarca tekmeledi. Parmaklarımı oynatamıyordum, sadece sesler duyuyordum. Ben aracın içindeyken sanığın montumun cebinden parayı aldığını anladım, cebimi çekiştiriyordu. Aracın direksiyon kısmına da zarar verdi. Sırt çantası vardı, boynuma dolayacaktı ancak dolayamadı. Suratımın bir kısmı hala hissiz, gözüm görmüyor, uzuv kaybı yaşadım. Geceleri bağırarak uyanıyorum. Şikayetçiyim.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın mağdurun zararını gidermesi için gelecek duruşmaya kadar süre tanıdı.

Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 25 Nisan 2025 günü saat 01.55 sıralarında Kadir Biçer'in aracı ile İstanbul Havalimanı'ndan Alibeyköy istikametine doğru, arka koltuğunda yabancı uyruklu sanık Ross Kitchen ile ilerlerken, Kitchen ile 40 dolara anlaştıklarını, Kitchen'ı götüreceği otelin adresini navigasyona yazıp şüpheliye gösterdiğini, Kitchen'ın bir anda kendisine saldırdığını, aracı yol kenarında durdurduğunu ve saldırıdan kurtulmak için aracın içinden çıkmaya çalıştığını, araç dışında da kendisinin darbedilmeye devam ettiğini, araç içerisinde ve montunun cebinde bulunan 45 euro ile 60 bin TL'ye yakın parasının olay sonrası kayıp olduğunu belirterek şikayetçi olduğu yazıldı.

İddianamede, olay yeri inceleme ve görüntü tutanağında, şüphelinin mağdur defalarca vurduğunu, mağdurun araçtan uzaklaşmasına rağmen Kitchen'ın tekrar yaralamaya devam ettiğinin tespit edildiği, CD içeriği ve beyanların incelenmesi sonucu, Ross Kitchen ile mağdur arasında bir husumeti doğuracak eylem bulunmadığı, Kitchen'ın sırf yaralamak amacıyla ve canavarca hisle mağdurun yüz bölgesine art arda yumruk attığı, sonrasında kendi çabasıyla araçtan inen müştekiyi takip edip tekrar yaraladığı belirtildi. İddianamede Ross Kitchen hakkında 'canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 13 yıldan 33 yıla kadar hapsi istendi.