İstanbul'da takside adres tartışması

İstanbul'da saat 03.00 sıralarında Taksim Cumhuriyet Alt Geçidi’nde taksici Nezir Öztekin, Şişli istikametine seyir halindeyken Balo Sokak çıkışında el kaldıran bir kadını almak için durdu.

Trafiğin yoğun olması nedeniyle yolun ortasında kalan araç, arkasından siren çalan polis ekiplerinin uyarısıyla yeniden hareket etti.

Kadın araca bindikten sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi’ne gitmek istediğini söyledi.

'SEN TAKSİCİSİN SEN BİLECEKSİN' TEPKİSİ

Tünelde şebekenin zayıf olması nedeniyle iletişim kısa süreliğine aksadı.

Seyir halindeyken Öztekin, yolcunun gideceği adresi netleştirmek için "Evlendirme Dairesini bilmiyorum hanımefendi, Beşiktaş dediniz değil mi? Buradan mı, sağdan mı ineceğiz o dediğiniz yere?" diye sordu.

Bunun üzerine kadın yolcu, "Ben bilmiyorum siz bileceksiniz. Taksicisiniz." diyerek tepki gösterdi.

"KAVGA ÇIKACAKSA İNDİR BENİ"

Tartışma sırasında Öztekin, "İstanbul ne kadar büyük biliyorsunuz." derken kadın yolcu ise, "İstanbul o kadar büyük değil." cevabını verdi. Kadın, "Kavga çıkacaksa indir beni." diyerek duruma tepki gösterdi.

Öztekin de "Kavga çıkartacaksan hemen sağa çekeyim, inebilirsiniz buyrun." şeklinde karşılık verdi. Bu sırada kadın, "Beni buradan aldın, Taksim’den Beşiktaş’a götüremiyorsun. Sen taksicisin." diyerek tepki göstermeye devam etti.

Öztekin’in, "Beşiktaş’ı biliyorum, Evlendirme Dairesinin yerini bilmiyorum." demesi üzerine kadın, "Deli misin sen? Senin işin bu, hadi yürü git." dedi ve daha sonra araçtan indi. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

"POLİS SİRENİNDEN DOLAYI NEREYE GİDECEĞİNİ SORAMADIM"

Olayla ilgili konuşan taksici Nezir Öztekin, "Tarlabaşı Caddesi’nden Şişli istikametine doğru seyir halindeyken bir bayan Balo Sokak çıkışından bana el etti. O sırada trafik yoğundu ve sağ tarafta durabileceğim bir pozisyon da yoktu. Ben mecburen yolun ortasında durup, o bayanı almak istedim.

O bayanı aldığım esnada da arkamdan trafik polisi sürekli sirenler çalıyordu. Ben de mecburen nereye gideceğini sormadım. Navigasyona da yazmaya fırsat bulamadım zaten.

Ben seyir halindeyken 'Beşiktaş Evlendirme Dairesi' dedi. Tünele girdim; tünelde zaten şebeke zayıf. Daha sonrasında seyir halindeyken ben yolu kaçırmamak adına 'Sağdan mı ineceğiz?' sorusunu yönelttiğimde kendisi bana ısrarla 'Sen bileceksin, sen taksicisin' diye hakaretlerde bulundu.

Ben o sırada adresi yazıp, navigasyonu başlattıktan sonra kendisi bana 'Kavga çıkaracaksan ben araçtan ineceğim ve seni şikayet edeceğim' diye tehdit etti." dedi.

"GECENİN SAAT 3’ÜNDE İSTER İSTEMEZ İNSANIN BEYNİ DURUYOR"

Taksici Öztekin, "Ben de sabırlı olmak zorundaydım. Çünkü biliyorsunuz biz taksiciler çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Gerçekten de dışarıdan göründüğü gibi değil. Maalesef mağdur olduğumuz konular var; mağdur olduğumuz durumlar var.

İnsanların algısı çok fazla bir şekilde taksicilere karşı değişti. Beş parmak bir olmadığı gibi emin olun bizim de içimizde iyi insanlar var, dürüst insanlar var, ekmeğini helalinden kazanmaya çalışan insanlar var.

Kimse kimseyi boşu boşuna yargılamasın, tanımadığınız insanlar hakkında kötü yorumlar yapmayın. Gerçekten ve gerçekten o an gecenin saat 3’ünde ister istemez insanın beyni duruyor arkadaşlar. Bir kusurumuz var mı bilmiyorum. Videoyu izlediğimde herhangi bir kusur bulamadım kendimde.

Evet biz taksiciyiz. 'Beşiktaş’ı bilmiyorum' demedim. Ben sadece Evlendirme Dairesi’nin tam olarak yerini bilmiyordum ve hangi güzergahın bu müşteri için daha kısa olacağını sorgulama amaçlı sordum. Beşiktaş’a inen, Evlendirme Dairesi’ne inen 4-5 tane yol var Tarlabaşı’ndan sonra. Bunu bilmeyen insanlar konuşuyor ama biz taksiciler gerçekten ve gerçekten kötü niyetli insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.