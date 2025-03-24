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İstanbul'da tarihi camide yangın

İstanbul'da tarihi camide yangın Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.