DHA
İstanbul'da gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı...
Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi Molla Çelebi Camii'nde yangın çıktı.
Sebebi belirlenemeyen alevlerin minareyi sardığı görüldü.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla minareye ulaştığı çalışmaların ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
O ANLAR KAMERADA
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Molla Çelebi Camii'nin minaresi zarar gördü.
Caminin minaresinde çıkan yangın ve müdahale anları, amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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