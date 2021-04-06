Gece yarısı kumar oynanan adrese giren ekipler, yakaladıkları şahıslar hakkında işlem yaptı.

İstanbul’da polis ekipleri, tarihi köşke kumar baskını düzenledi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy’de bir dönem anaokulu olarak kullanılan tarihi köşkün kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Köşkü yakın takibe alan ekipler, günler boyu fiziki takip gerçekleştirdi. Savcılığın arama kararı ile harekete geçen ekipler, gece yarısı kumar oynanan adrese yiyecek siparişi getiren bir kurye ile beraber köşke girdi.

KÖŞKTE KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR

Baskında kumar oynadığı belirtilen 5 kişi yakalandı. Bu sırada köşkün yetkilileri polise direniş gösterince emniyet ekipleri ile köşk sakinleri arasında arbede yaşandı.

İçeride arama yapan polis, köşkün girişindeki salon kısmında kumar oynamak amacıyla dizayn edilmiş büyük bir masa fark etti. Masa etrafında 7 kişinin oyun oynadığı ileri sürülürken, zanlılardan F.T. binanın kendisine ait olduğunu ve “ofis” olarak kullandığını söyledi.

İstanbul'da tarihi köşke kumar baskını ViDEO

Aramalara devam eden polisin binada yaptığı kontroller sırasında 7 kişinin köşkün diğer odalarında olduğu belirlendi. Zanlılardan bazıları polislere zorluk çıkartınca gözaltına alındı.

Operasyonda 5 kişiye ‘polise mukavemetten’ diğer kişilere de kumar ve Hıfsızsıhha Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılarak karakola götürüldü. Köşk yetkilisi F.T.’ye “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan, Ş.T., S.T., N.T. ve B.T.’ye “görevli memura mukavemet” suçundan işlem yapıldı.

DERNEĞE KUMAR BASKINI

Öte yandan, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce salgınla mücadele kapsamında önceki gün yine Bakırköy Fişekhane Caddesi'nde bulunan bir derneğe baskın düzenlendi.

Operasyonda kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 16 kişiye, 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplam 48 bin lira idari para cezası uygulandı.

Dernek işletmecisi M.Y. hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.