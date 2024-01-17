İstanbul'da tatlıcıda korku dolu anlar
DHA

İstanbul Kağıthane'de bulunan Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde 1 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Yolda kavga eden iki kişiden biri, belindeki silahı çıkardı.

Silahlı saldırgandan kaçmak isteyen kişi, o sırada açık olan bir tatlıcıya sığındı.

Tatlıcıya sığındı: Araya girenler uzaklaştırdı

Tehditler savurarak iş yerine giren saldırganı araya girenler uzaklaştırdı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polisin, saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)