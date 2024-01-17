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İstanbul'da tatlıcıda korku dolu anlar

İstanbul'da tatlıcıda korku dolu anlar Kağıthane'de silahlı saldırganın kovaladığı bir kişi, o sırada açık olan iş yerine sığındı. Tehditler savuran saldırganı araya girenler uzaklaştırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.