İstanbul'un Fatih ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Tek katlı ofisinde telefonuyla ilgilenen Aydın Yokmaç, bu sırada kedi sesleri duydu.
Sesin tavandan geldiğini fark eden Yokmaç, tavandaki lambanın boşluğundan yavru kedilerin düştüğünü gördü.
Kedileri yakalayamadı
Yerinden kalkıp ceketiyle tavandan düşen kedileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yavru kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Sahiplendi
Tavan boşluğunda doğum yaptığı anlaşılan anne kedi ve yavru kediler, Aydın Yokmaç tarafından sahiplenildi.
"Kedilerin öldüğünü düşünüp çok üzüldüm"
Aydın Yokmaç, "Olay çok ani gelişti. Kedi sesleri gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığım led lambasını aşağı doğru indiğini gördüm. Kedileri görünce o heyecanla ceketimle onları tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Kedilerin öldüğünü düşünüp çok üzüldüm. Daha sonra arkadaşlarımdan yardım isteyip onları koruma altına aldık. 4-5 saat uğraştıktan sonra anneleriyle kavuşturduk. Çok ani olunca onları tutamadım diye çok üzüldüm." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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