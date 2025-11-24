İstanbul'da tehlikeli paten yolculuğu kamerada

- Maltepe'de 6 genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına patenleriyle tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.
- Hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayıyorlardı.
- Bu anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesi sahil yolunda Bostancı istikametinde patenli 6 kişi, trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.
Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu.
SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR YOLCU KAYDA ALDI
Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 6 kişinin seyir halindeki otobüse tutundukları anlar yer aldı.