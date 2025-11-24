Abone ol: Google News

İstanbul'da tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Maltepe'de 6 patenli genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 18:38
  • Maltepe'de 6 genç, seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına patenleriyle tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.
  • Hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini hiçe sayıyorlardı.
  • Bu anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesi sahil yolunda Bostancı istikametinde patenli 6 kişi, trafikte seyir halindeki bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlemeye başladı.

Yoğun trafikte kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu.

SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR YOLCU KAYDA ALDI

Patenle tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 6 kişinin seyir halindeki otobüse tutundukları anlar yer aldı.

