İstanbul'da tekel bayi saldırısında ilk duruşma! Sanıkların ifadeleri ortaya çıktı Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında yargılanan 4 şüpheli, bugün bugün hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Sanıklardan biri verdiği ifadede, "Keşke ayağım kırılsaydı oraya gitmemiş olsaydım" dedi.

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İHA

İstanbul'da tekel bayisinde gerçekleşen korkunç cinayete ilişkin davanın görülmesine başlandı.

Geçtiğimiz yıl uzun süre gündemden düşmeyen saldırının ilk mahkemesi bugün gerçekleşti.

Sanıklar hakim karşısında

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Ercan Topçu ve Hüsamettin Ahmetoğlu hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer ise uzaktan görüntülü olarak hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı.

"Ödeme emrine karşılık küfürlü hakaretli paylaşımlarını gördüm"

Sanık Tarık Özer savunmasında, Cantürk Erzen’i 2015 yılından beri tanıdığını söyleyerek şöyle dedi:

"Kendisi ile hem ticari ilişkim hem arkadaşlığım vardır. Olaydan 2-3 ay önce kendisi ve oğlu benden 70 ton demir aldılar. Bunun karşılığında 1 milyon TL tutarında 2 çek verdiler. Birini ödediler birini ödemediler. Sonra ödeme emri çıkarttım. Olay günü şirketimden çıktım evime gittim. Sonra Cantürk Erzen’in benim göndermiş olduğum ödeme emrine karşılık küfürlü, hakaretli paylaşımlarını gördüm. Kardeşim Murat Özer’e de gösterdim.

"Kardeşim ve oğlumu alarak paylaşımları kaldırması için gidip konuşmak istedik"

Oradan kalktık kardeşime de kalk gidelim dedim. Yolda giderken birkaç kişi de beni aradı. ‘Cantürk Erzen’in paylaşımlarını gördün mü?’ dediler bana. Sonra sitemin önüne geldik. Kardeşime ‘Bu bizi rezil etti’ dedim. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Kardeşime ‘Sen Cantürk’ü ara hem kendini rezil ediyor hem bizi rezil ediyor’ dedim. Kardeşim Cantürk’ü aradı ama kendisi cevap vermedi. Sonra kardeşim ile birlikte oğlumu da aldık. Paylaşımları kaldırması için gidip konuşmak istedik. Biz esnaf insanız, tatsızlık olmasın istedim.

"Arkamı döndüğümde kardeşim vurulmuştu"

Tekel bayisine gittim. 3 kişi vardı içerde. Selam verdik. Kardeşim Murat, Yunus Emre’nin yanına gitti ‘Baban nerede?’ dedi. O ise ‘Babamı ne yapacaksın?’ dedi. Yunus Emre o gün kinayeli kinayeli konuşmaya başladı. ‘Babanı çağır, gelsin bir konuşalım’ dedim. Kardeşim ile Yunus Emre itişip kakıştılar. Ben olayın büyümemesi için engellemeye çalıştım. O sırada Batuhan Bayındır yere düştü. Ben sırtım dönükken silah sesi duydum. Oğlum ‘Baba’ diye bağırdı. Döndüğümde kardeşim vurulmuştu, kan vardı. Oğlum da vuruldu diye düşündüm.

"Yunus Emre Erzen’i öldürme kastım yoktu, amacım sadece yaralamaktı"

O esnada Yunus Emre’nin bacaklarına ateş ettim. Tamamen ayaklarından vurup etkisiz hale getirmek için. Yusuf Erzen eli belinde gelince bir tane de ona ateş ettim. Silahı hala bırakmadığı için Yunus Emre’ye bir kez daha ateş ettim. Ben Batuhan Bayındır’ı hayatım boyunca görmedim tanımam. Ben sadece oğlumu, kardeşimi ve kendimi korudum. Olay bu. Sonra kardeşimi acil servise bıraktım, tedavi altına aldılar. Yunus Emre Erzen’i öldürme kastım yoktu. Amacım sadece yaralamaktı.”

"Zarar vermek isteseydim direkt ateş ederdim, ruhsatlı silahım var"

Sanık Murat Özer ise yaptığı savunmada, “Benim Cantürk Erzen ile herhangi bir husumetim yoktu. Ağabeyimle arasında bir demir ticareti konusu olmuştur. Cantürk çekin bir kısmını ödemiş, bir kısmını ödememiş. Olay günü tekel bayisinde Yunus Emre Erzen kinayeli kinayeli bana baktı. İçki bardağını gördüm. Alkollü olabileceğini düşündüm. Elimi iteledi. Ben de onu içki şişelerine doğru ittim. Kasanın altında bulunan silahı aldı. Ben Yunus Emre Erzen’e zarar vermeyi istemiş olsaydım kendisine direkt ateş ederdim, ruhsatlı silahım var.

"Keşke ayağım kırılsaydı oraya gitmemiş olsaydım"

Ben elime tesadüfen geçirdiğim bir şişe ile engel olmaya çalışıp vurdum. Benim de elim parçalandı. Engel olamadım. Yunus Emre silahını çıkarıp ateş etti. Ben ağabeyim Tarık Özer’in ateş edip etmediğini bile bilmiyorum. Benim amacım canımı kurtarmaktı. Ben engel olmaya çalıştım. Kendilerini dışarı çıkarmaya çalıştım. Ben yaralıydım, bu nedenle hastaneye kaldırıldım. İddia makamı kan gütme saikiyle hareket ettiğimizi söylemiş. Benim yaşım 40, karakol önünden bile geçmemişimdir. 6 kardeş olarak hepimizin sabıkası tertemizdir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke o gün ayağım kırılsaydı oraya gitmemiş olsaydım. Cantürk Erzen keşke anamıza avradımıza küfretmeseydi.” ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı.

8 adet kurşunla hayatını kaybetti

İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı.

İddianamede, müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

İstenen ceza belli oldu

İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)