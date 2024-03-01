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İstanbul'da telefon dolandırıcıları yine boş durmadı: Yakalandı

İstanbul'da telefon dolandırıcıları yine boş durmadı: Yakalandı Şişli'de bir kişi, kendisini arayan telefon dolandırıcılarının verdiği IBAN'a 473 bin lira gönderdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran kişi olduğu belirlendi.