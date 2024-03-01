Yetkililer tarafından uyarılar yine dikkate alınmadı.
Telefon dolandırıcılarının ağına bir vatandaş daha düştü.
İstanbul Şişli'de 27 Şubat 2024 tarihinde H.S.'yi arayan bir kişi, kendisini polis olduğunu söyleyerek "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor." diyerek kurbanını kandırdı.
Yine aynı numara: 473 bin lira kaptırdı
Buna inanan H.S., kendisine verilen İBAN numarasına 473 bin lira para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.S., polise giderek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti.
Şüpheli Mikail C.(26) gözaltına alındı.
Dolandırıcı kısa sürede yakalandı
Para karşılığında dolandırıcılara banka hesabını kullandıran şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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