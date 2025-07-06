İstanbul'da trafik magandaları kırmızı ışıkta drift attı

Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor...

Hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayıp kural ihlalleri yaparak, çok sayıda kaza, can kaybı veya yaralanmalara sebep oluyorlar.

Bunlara bir yenisi daha, Megakent'in en işlek bölgelerinden birinde eklendi.

KIRMIZI IŞIKTA DURUP DRİFT ATTILAR

Dün akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy'e bağlı Karlıbayır mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu.

Bu esnada konvoyda bulunan bir otomobil sürücüsü aracını cadde ortasında savurarak drift yapmaya başladı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞAHISLARIN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerde, aracın defalarca dönerek yol ortasında kontrolsüz şekilde hareket ettiği, o sırada diğer araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken, sürücünün bu hareketi bölgede büyük tepkiye neden oldu.

Öte yandan, şahısların kimliğinin belirlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.