İstanbul'da trafik magandaları tehlike saçtı: Araçla önünü keserek saldırmaya çalıştı İki sürücünün trafikte birbirlerine makas atarak ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. Sürücülerden birinin diğer aracın önünü keserek saldırmaya çalıştığı anlar vatandaşalar tarafından kamera kaydına alındı.

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İHA

Trafik magandaları dur durak bilmiyor.

İstanbul E-5 Karayolu Kağıthane Çağlayan mevkisinde iki sürücü birbirine makas atarak diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye soktu.

Makas atarak önünü kesti

Sürücülerden biri, makas attığı diğer otomobili takip ederek kovalamaya başlayınca trafikte gergin anlar yaşandı.

Trafik yavaşladığı esnada sürücünün önünü kesen maganda, yolun ortasında araçtan indi.

Tehditler savurdu

Ardından sürücüye doğruyu yürüyen şahıs, ona saldırmaya çalıştı ancak sürücü araçtan inmedi.

Sürücüye tehditler savuran adam aracına binerek ayrıldı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan olay diğer sürücüler tarafından kamera kaydına alınırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)