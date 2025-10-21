İstanbul'da trafik tartışmasında aracın camını yumruklayıp kırdı

- Ümraniye'de trafikte tartışan iki sürücüden biri aracından inip diğer aracın camını yumruklayarak kırdı.
- Saldırganın, küfrettikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- Olayda araç içindekiler korku ve panik yaşadı.
İstanbul Ümraniye'de iki aracın sürücüsü, yolda seyir halindeyken tartışmaya başladı.
Bir süre sonra otomobil sürücüsü, aracını diğer otomobilin önünde durdurdu.
ARACIN ÖN CAMINI YUMRUKLAYARAK KIRDI
Aracından inen sürücü, önce diğer aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştı.
Saldırgan sürücü, kapısını açamadığı aracın camını yumruklamaya başladı.
Araç sürücüsü ve yanında bulunan kadın korku ve panik yaşarken saldırgan sürücü, yumruk atarak aracın ön camını kırdı.
SALDIRGAN ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI
Saldırgan daha sonra yolun ortasında durdurduğu aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.