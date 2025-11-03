- İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Saat 08.40 itibarıyla trafik yoğunluğu, İstanbul genelinde yüzde 72 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda ise yoğunluk yüzde 80’e çıktı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Maltepe D-100 karayolu Edirne istikametinde oluşan trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı.
Ana arterlerin yanı sıra yan yollarda da yaşanan trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.