İstanbul'da trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı
İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde, iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.

Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

ÇARPIP UZAKLAŞTI

Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adama aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor