İstanbul'da trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde, iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı.
Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı.
VATANDAŞLAR AYIRDI
Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
ÇARPIP UZAKLAŞTI
Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adama aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı.
KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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