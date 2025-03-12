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İstanbul'da trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı

İstanbul'da trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı Esenyurt’ta sürücüler arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayın ardından sürücülerden biri, tartıştığı adama araba ile çarparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.