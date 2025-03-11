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İstanbul'da trafikte yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu sefer iftara yetişmeye çalışan iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı.

Henüz ismi öğrenilemeyen sürücülerden birisi, tartışma sırasında aracından indi ve diğer sürücünün yanına geldi.

"SAKİN OL TAMAM MI"

O sırada yine ismi öğrenilemeyen ve yanında eşi ve çocuğu olduğu belirlenen sürücü, kamerasını açtı.

Yanına gelen sürücüye "Sakin ol tamam mı sakin ol. İftar saati. Girdiğiniz yere bak, yanlış yerden giriyorsun güzel kardeşim" dedi.

O sırada karşılık olarak "Ben de oruçluyum" diye yanıt veren sürücü, kamerayı görünce adeta deliye döndü.

"Videoyu açarsan adamım diye gezme. O elini indir, arabayı üzerime sürüyorsun. Yalansa karın söylesin, karın yanında, çocuğun yanında utanmıyor musun?" dedi.

"EHLİYETİM YOK"

Bu sözler karşısında arabadan inmeden tartışmasını sürdüren sürücü, "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor haberin olsun." dedi. Diğer sürücü ise "Ehliyetim zaten yok." dedi.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMIŞTI: TARTIŞMALARDA ARTIK ARABADAN İNMEK SUÇ OLACAK

Kavga eden sürücülerden birisinin "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor haberin olsun" sözleri, yeni yargı reform paketinin detaylarını hatırlattı.

Yeni yargı reform paketinin detaylarını, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç anlatmıştı.

Yeni pakete göre trafikte kavga çıkaranlara ceza geliyor.

Bakan Tunç, şöyle demişti:

TRAFİK MAGANDALARI, DÜĞÜNLERDE ATEŞ AÇANLAR