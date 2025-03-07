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İstanbul'da trafo merkezinde patlama: Bir işçi ağır yaralı

İstanbul'da trafo merkezinde patlama: Bir işçi ağır yaralı Bakırköy'de Atatürk Havalimanı Trafo Merkezi'nde işçilerin çalışma yaptığı sırada patlama oldu. Olayda bir işçi ağır yaralandı.