İstanbul'da trafo merkezinde patlama: Bir işçi ağır yaralı

DHA
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Atatürk Havalimanı Trafo Merkezi'nde saat 15.00 sıralarında, elektrik işçileri trafoda çalışma yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.
Olayda işçi Sabri Eraslan, ağır yaralanarak yere düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Eraslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, trafo ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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