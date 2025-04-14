İstanbul'da tünelde kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'nde seyir halinde olan 24 yaşındaki Uğurcan Öndek idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.
Kazada sürücü Öndek ve arkasındaki yolcu Furkan Yuraş yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Uğurcan Öndek'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Furkan Yuraş'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle tünelin 1 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Uğurcan Öndek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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