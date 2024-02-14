İstanbul'da umre vurgunu: 21 milyon TL dolandıran adam yakalandı Vatandaşları internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan vererek dolandıran adam, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İHA

Dolandırıcıların yeni hedefi, umre ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dolandırıcılık ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, bir şahsın seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan verdiği tespit edildi.

Mağdur vatandaşlardan 2 bin 700 dolar para aldı

Şüpheli şahsın, umre ziyaretinde bulunmak isteyen mağdur vatandaşlardan toplam 2 bin 700 dolar para aldığı ancak umre ziyaretini gerçekleştirmedikleri ortaya çıktı.

Ortaklık vaadiyle 21 milyon 208 bin TL dolandırdı

Ayrıca dolandırıcı adamın, bir şahsı ortaklık vaadiyle 21 milyon 208 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda 29 yaşındaki şüpheli H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin konuya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)