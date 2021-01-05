İstanbul'da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı

İl genelinde düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonda, 38 adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 36 gözaltı