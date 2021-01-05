Euro
9.1005
0.08%
Dolar
7.4147
-0.1%
Altın
463.31
-0.11%
Borsa
1.493
-0.13%
Bitcoin
231.880
-2.42%
EXEN Coin
11.11
-0.80%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    İstanbul'da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı

    İl genelinde düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonda, 38 adrese baskın yapıldı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

    Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

    36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 36 gözaltı

    İstanbul da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı #1

    İstanbul da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı #2

    İstanbul da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı #3

    İstanbul da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı #4

    İstanbul da uyuşturucu satııclarına yönelik operasyon: 36 gözaltı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir