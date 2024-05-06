Sakarya'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 Karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan Alperen Şimşek (22) idaresindeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
200 metre sürüklendi
Savrularak bariyer ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü, yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ahmet Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Şimşek’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, kaza yerine gelen gencin yakınları ise sinir krizi geçirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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