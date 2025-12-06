Abone ol: Google News

Marmaris'te domuz sorunu giderek büyüyor: Bu defa mezarlıklara dadandılar

Marmaris Belediyesi'nde ilçede yaban domuzu sorunu giderek büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının bu seferki adresi mezarlıklar oldu. Ölüye de diriye de rahat vermeyen yaban domuzu sorununa vatandaşlar artık çözüm istiyor.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 13:29
Turizmin gözde merkezlerinden Marmaris'te, domuz sürüleri görülmeye devam ediyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede hoş olmayan görüntüler oluşturan yaban domuzları, sadece çevreye değil zaman zaman insanlara ve hayvanlara da zarar veriyor.

Marmaris'teki domuz sorununun başlıca kaynağı arasında, zamanında toplanmayan çöplerin ve ilçe belediye yönetiminin soruna ilgisiz davranması olduğu öne sürülüyor.

YENİ HEDEFLERİ MEZARLIKLAR OLDU

Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzlarının son adresi ise mezarlıklar oldu.

Geçtiğimiz aylarda İçmeler Mezarlığı'na dadanan domuzların bu seferki adresi, Armutalan Mezarlığı oldu.

Mezarlıkların duvarlarından atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeliyor.

 "ÖLÜYE DE DİRİYE DE DOMUZLARDAN RAHAT YOK"

Mezarların gece domuzlar tarafından tahrip edildiği belirten bölge sakinleri, "Marmaris'te ölüye de diriye de domuzlar tarafından rahat yok.

Bir an önce bu soruna bir çözüm bulunsun." diyerek duruma tepki gösterdiler.

