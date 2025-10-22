İstanbul'da yakalanan 52 çete üyesi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; gasp, tehdit ve kasten yaralama da dahil çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

ÖRGÜT YUNANİSTAN'DAN YÖNETİLDİ

Yapılan çalışmalarda, Yunanistan’da firari konumda bulunan çete elebaşı U.Ş. tarafından yönetildiği anlaşılan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yakalanan 71 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari U.Ş.’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilmişti.

32 AYRI EYLEME KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, zanlıların yağma amaçlı iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi 32 ayrı eyleme doğrudan veya dolaylı olarak karıştığı tespit edilen zanlılar, dün adliyeye sevk edilmişti.

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 52’si tutuklanırken, 19 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildiği soruşturmada, faillerin karıştığı olaylar aydınlatıldı.

Örgütün gerçekleştirdiği 32 ayrı eylem ve iş yerlerine düzenlediği silahlı saldırıların detayları, güvenlik kameralarına yansımıştı.