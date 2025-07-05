İstanbul'da yangına binanın çatısından kova ile su dökerek müdahale etti

İstanbul Küçükçekmece'de bir cadde üzerinde bulunan bir gecekondunun bahçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın kısa sürede çevreye yayılırken, dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gecekondunun bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduya sirayet etti.

YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın esnasında büyüyen alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangın esnasında park halindeki bir araç yanarken, park halindeki başka bir araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

ÇATIDAN KOVA İLE SU DÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada ise bir vatandaşın yan tarafta bulunun binanın çatısında kova ile su dökerek yangına müdahale etmeye çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın esnasında yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Yangında bir kişi yaralanırken, yangın sonrası gecekonduda ve araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.