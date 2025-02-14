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DHA

Esenler Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta, 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken itfaiye eri Furkan Sayın, 3. kattan yere düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıktığı binada inceleme yaptı.

"YÜKSEKTEN DÜŞÜYOR"

Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin, "Furkan gece saatlerinde görevi gereği bir yangına gidiyor. Yüksekten düşüyor. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.

Orada vefat etmiş. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacağız. Bağcılar İtfaiyesi'nde tören olacak. Sonra Kastamonu Taşköprü'ye götüreceğiz." dedi.

İSTANBUL İTFAİYESİ PAYLAŞTI

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan, personelimiz Furkan Sayın yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri yer aldı.