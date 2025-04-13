İstanbul Bayrampaşa'da F.I. yönetimindeki cip, bir araca çarptı.
Kaza yapan araçlara yardım etmek için bir otomobil ve A.S. yönetimindeki motosiklet kaza alanında durdu.
BAŞKA BİR ARAÇ KAZA ALANINA DALDI
Kazaya karışan taraflar ve yardım etmek için duran kişiler kaza alanındayken bir araç, bölgeyi fark etmeyerek kaza alanına daldı.
Gerçekleşen ikinci kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.S. ve cip sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kazaya sebebiyet veren sürücü dahil yaralanan 4 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.
KAZA YAPAN ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA BÖLGEDEN KALDIRILDI
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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