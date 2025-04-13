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İstanbul'da yardım için durulan kaza alanına bir araç daha daldı

İstanbul'da yardım için durulan kaza alanına bir araç daha daldı Bayrampaşa'da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı ilk kazadan sonra gerçekleşen ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.