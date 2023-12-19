İstanbul'da yarı çıplak protestolarıyla dikkat çeken kadına yeni ceza Mayoyla gezmesiyle tepki çeken Melisa Yaren Aydınalp, bu kez Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yaptı. Çıkan tartışma sonrası gözaltına alınan Aydınalp, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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DHA

Türkiye, bir süre önce İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sıkça yaşanan olayı konuştu.

23 yaşındaki Melisa Yaren Aydınalp isimli manken, her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyüş yaparak hafızalara kazındı.

Bunun üzerine şikayetler artınca ekipler harekete geçti.

Aydınalp'e daha önce kütüphaneye haftanın en az 2 günü müracaat ederek “Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okuma cezası verildi.

Pankartlı protesto düzenledi

Tepkilerin odağındaki isim 10 Aralık Pazar günü yine Bağdat Caddesinde bu kez pankartlı protesto gösterisi yaptı.

Protesto esnasında bir kişi Aydınalp’e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yurt dışına çıkış yasağı

Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

"Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi"

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda şu ifadeleri kullandı:

Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)