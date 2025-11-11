İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis faaliyetlerini önlemeye yönelik yeni bir operasyon düzenledi.

VİLLADA BAHİS MERKEZİ

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Silivri ilçesinde bir villanın, yasa dışı bahis sitelerine girilen dış finans evi olarak kullanıldığı belirlendi.

9 GÖZALTI

Polis ekipleri, belirlenen villaya sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Villada yapılan aramalarda, bahis sitelerine entegre panel sistemleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yetkililer, şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiğini bildirdi.