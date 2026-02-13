Abone ol: Google News

İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi ölüp bir kişi komalık oldu: Şüpheliler serbest kaldı

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’nde park yeri tartışması cinayetle sonuçlandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 kişiden 2’si “kasten yaralama' suçundan serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 21:25
  • Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde park yeri tartışması cinayetle sonuçlandı.
  • F.T. silahla vurularak hayatını kaybetti, olay sonrası gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest bırakıldı.
  • Cinayet şüphelisi E.Ş.'nin darbedilmesi üzerine hastanede tedavisi sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş'ta Türkiye'yi ayağa kaldıran olay...

Dikilitaş Mahallesi’nde saat 11.05 sıralarında yaşanan olayda park yeri nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. F.T. ile E.Ş. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada E.Ş., yanındaki silahla F.T.’ye ateş etti; ağır yaralanan F.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri E.Ş. ile kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan iki şüpheli hakkında “kasten yaralama” suçundan işlemler tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla adli makamlarca serbest bırakıldı.

SİLAHLI SALDIRI SONRASI DARP

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, silahla vurulan F.T.’nin yakınlarının E.Ş.’yi darbettiği tespit edildi.

Darp sonucu yaralanan cinayet şüphelisi E.Ş.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

