İstanbul'da park yeri kavgasında yaşlı sürücü aracından indirilip darbedildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dehşet dolu görüntüler...

İki sürücü arasında çıkan park yeri tartışması kısa sürede şiddet olayına dönüştü.

F.T. ile E.Ş. arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ÖNCE SİLAHINI KULLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş.’nin silahla ateş ederek 70 yaşındaki F.T.’yi yaraladığı belirlendi.

Silah seslerinin ardından olay yerinde tansiyon daha da yükseldi.

YERE DÜŞEN ADAMI TEKMELEDİLER

Silahla yaralanan F.T.’nin yere yığılmasının ardından şüphelilerin yaşlı adamı tekme ve yumruklarla darbetmeye devam ettiği öğrenildi.

Görüntülerde başına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurulan F.T.’nin yerde sürüklendiği görüldü.

Olay sırasında 67 yaşındaki E.Ş.’nin de F.T.’nin yakınları tarafından darbedildiği ve ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

BİRİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİ İSE KOMADA

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Darbedilen E.Ş.’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ÖNCE YAKALANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kavgaya karışan 3 kişi yakalanırken, 2 şüpheli hakkında “Kasten Yaralama” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.