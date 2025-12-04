İstanbul'da yerde bulduğu cüzdanı alıp uzaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda aracına yakıt alan bir kişi, cüzdanını düşürdükten sonra uzaklaştı.

Bu sırada yoldan geçen başka biri, istasyon girişinde yerde gördüğü cüzdanı alıp, cebine koyduktan sonra yürüyerek gitti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden adam, benzin istasyonuna deri dönüp durumu anlattı.

İstasyondaki yetkililerle birlikte güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen adam, başka birinin cüzdanını çaldığını gördü.

CÜZDAN SAHİBİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Polise şikayette bulunan cüzdan sahibi, içinde para, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ve kredi kartlarının da olduğunu belirterek çalan kişiye cüzdanı kendisine teslim etmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.