İstanbul'da yol çöktü: Kamyonun tekeri çukura saplandı

İstanbul Güngören'de, marketlere ürün taşıyan sevkiyat kamyonu sokaktan geçtiği sırada yol çöktü.

Kamyonun arka tekeri çukura saplanınca araç hareket edemedi.

KAMYON EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekiplerinin kepçe yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucunda kamyon, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ardından çöken kısımda onarım yapılarak yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

"AZ KALSIN DEVRİLİYORDUK"

Olayı anlatan kamyon şoförü Fatih A., şöyle konuştu:

Markete sevkiyat yapıyorduk. Araç bir anda esnedi, yol çökmeye başladı. Olduğumuz yerde kaldık, hemen polis ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar, kısa sürede geldiler. Yaklaşık bir-bir buçuk saat yol kapalı kaldı. Şimdi belediye ekipleri müdahale ediyor. Az kalsın devriliyorduk, büyük bir faciadan döndük. Çok şükür kimsenin canına ya da malına zarar gelmedi.