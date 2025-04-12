DHA
İstanbul Ataşehir Kayışdağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DARBEDİLDİLER
Kavgayı ayırmak için gelenler ise yumrukların hedefi oldu.
Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi.
ANBEAN KAYDA ALINDI
Yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yayınlanan görüntüler tepki çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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