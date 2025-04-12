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İstanbul'da yol tartışmasında yumruklar havada uçuştu

İstanbul'da yol tartışmasında yumruklar havada uçuştu Yol meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Tepki çeken olayda, kavgayı ayırmak için gelenler de yumrukların hedefi oldu.