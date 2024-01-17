İstanbul’da yol verme anlaşmazlığı 'erkek misin' tartışmasına döndü Sürücünün trafikte dövmekle tehdit ettiği olay kayıt altına alındı. İki şoför arasında yaşanan “Erkek misin sen” tartışması kameralara böyle yansıdı.

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İHA

Yol verme tartışmasının yeni adresi İstanbul.

Şişli Mecidiyeköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte anlaşmazlık yaşandı.

Sürücülerden birinin, diğerini dövmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Bunu duyan sürücü, cep telefonu kamerasını çıkararak yaşananları kayıt altına almaya başladı.

Kayda alan kişinin iddiasına göre, cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

"Erkek misin?"

Yaşananları kaydeden sürücü, “Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı.

Kayda alınan sürücü ise, “Telefonla çekince erkek mi oldun?” sözleriyle karşılık verdi.

Tahrik etti

Bir süre sonra küfreden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti.

"Dünyanın en güzel erkeği sensin" diye sürücü, karşısındaki tahrik etmeye devam etti ancak camını kapatan sürücü karşılık vermedi.

Yaşanan ilginç tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)