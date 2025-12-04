İstanbul'da yol verme tartışmasında kadın doktorun aracına saldırı

- Ataşehir’de Esra S. ile Taner T. arasında yol verme tartışması yaşandı.
- Taner T., Esra S.'nin aracına çarpıp tekme attı.
- Polis, Taner T.'yi gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde, 34 HGG 545 plakalı otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden ve doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile 06 EHF 581 plakalı aracın sürücüsü Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı.
Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.
Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı.
TEKRAR ARACINDAN İNİP KADIN DOKTORUN OTOMOBİLİNE SALDIRDI
Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Taner T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.