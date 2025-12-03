İstanbul'da yüksek gelen hesaba itiraz edip darbedildi: İntikam için mekanı kurşunladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde başlayan kavga kurşunlarla sona erdi.

Gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı.

Bir süre sonra Sami K. hesabı istedi.

MEKANDAN ATILDI

Sami K., hesabın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Sami K. darbedilerek mekandan dışarı atıldı.

MEKANI KURŞUNLADI

İlerleyen saatlerde eğlence mekanının önüne yeniden gelen Sami K., mekana 14 el ateş etti.

11 merminin isabet ettiği mekanda ölen ya da yaralanan olmazken eğlence mekanı ve yanındaki bir başka iş yerinde hasar meydana geldi.

POLİS EKİPLERİNİN SIKI TAKİBİ İLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsı tespit etti.

Olayın ardından gittiği Sivas'ta 3 gün kalan ve İstanbul'a dönen Sami K., polis ekipleri tarafından Kağıthane'de yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söyledi.

Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.