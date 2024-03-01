İstanbul'da yürekleri ağza getiren anlar: Kamyon virajı alamayınca.. Yokuştan çıkan kamyon virajı alamazken, kasadaki hidrolik pres makinesinin kaymasıyla devrildi. Kasadan yola savrulan pres makinesi de arkadan gelen otomobilin kaportasına çarparak yere düştü. İstinye-Maslak yönü ise trafiğe kapatıldı.

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DHA

İstinye Katar Caddesi’nde hidrolik pres makinesi taşıyan kamyonla Maslak yönüne ilerleyen Mustafa Kemal Ün, İstinye Caddesi’nden Katar Caddesi’ne yöneldi.

Ancak kamyon, yokuştan çıkarken kasaya sabitlenmediği öğrenilen pres makinesinin kayması üzerine devrildi.

Sabitlenmeyen pres makinesi ise kasadan yola savrulurken, bu sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü, yola savrulan makineye çarpmamak için frene bastı.

Sürücünün tüm çabalarına rağmen pres makinesi otomobilin kaportasına çarparak yere düştü. Kazada yaralanan olmazken, pres makinesinden sızan yağ yola döküldü.

Yol trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen trafik polisleri, yola dökülen hidrolik yağın kazaya neden olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İstinye-Maslak yönü ekipler tarafından bir süre trafiğe kapatıldı; caddede trafik yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla yağın üzerine kum döktü.

Devrilen kamyonun, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Cadde esnafı Yıldıray Satır, kazanın gözleri önünde yaşandığını belirterek, "Kamyonun üzerindeki yük virajı alırken yana doğru yattı. Sonra da kamyon yan yattı. Yük bir tarafa bindiği için kamyon yana düştü. Bir otomobilin üzerine düştü zaten. Herhalde yaralı yok, şoförde de bir şey yoksa yaralı yoktur." dedi.

"Burada çok kaza oluyor, ölümlü kaza da oldu"

Esnaf Ramazan Yazıcı ise "Ben kazayı görmedim ama daha önce burada çok kaza oldu. Önceden, ileride beton mikseri devrildi. Daha önceden, 80’li yıllarda tersaneye giderken ölümlü çok kaza oldu. Burada, virajda aşırı derecede çok kaza oluyor. Burada yatır var. Burayı da önceden yolu genişletmek için yapmışlar.

Eskilerin dediklerine göre, yatır, mezar olduğu için iş makinesi devrilmiş. Burada kesinlikle bir yatır var. İstinye Bayırı viraj olduğu için yukarıdan aşağıya doğru gelirken burada çok kaza oluyor, ölümlü kaza da oldu." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)