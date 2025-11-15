- İstanbul'da zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi.
- Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Çiğdem Böcek ve çocukları hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'da Müslümana Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Gıda faciasında anne ve 2 çocuğu can verdi...
12 Kasım da gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.
AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİLER
Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.