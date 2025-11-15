İstanbul'da zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gıda faciasında anne ve 2 çocuğu can verdi...

12 Kasım da gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.