İstanbul'da zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 çocuk ve anne toprağa verildi.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 15:08
12 Kasım da gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ 

Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TOPRAĞA VERİLDİLER 

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirilen tören sonrası toprağa verildi.

