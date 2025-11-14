İstanbul'da zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih’te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen ve Beşiktaş Ortaköy'deki restoranda yemek yiyen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal, Fatih'te kaldıkları otelde gece saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan aile bireyleri, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ANNEDEN DE ACI HABER

Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anneden bugün acı haber gelirken, baba Servet Böcek'in de entübe edildiği öğrenildi.

NUMUNE ALINAN RESTORAN MÜHÜRLENDİ

Öte yandan ailenin yemek yedikleri belirlenen restoranın mühürlendiği öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Ailenin zehirlenmelerinin nedeninin öğrenilmesi için hem otelde hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde, polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.