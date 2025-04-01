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İHA

İstanbul Avrasya Tüneli’nin girişinde bir otomobil sürücüsü, aniden tünele giriş yapmak için sol şeritten sağa yöneldi.

Bu sırada yolda seyir halinde olan başka bir otomobil, manevra yapan diğer otomobile arkadan çarptı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

İçindeki yolcularla beraber ilerleyen yolcu otobüsü de kaza yapan otomobile duramayarak çarptı.

Zincirleme kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan şoför ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

TÜNEL GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu araçların kaldırılmasıyla trafik akışı bir süre sonra normale döndü.