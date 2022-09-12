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    İstanbul'daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti

    Fulya'dan taksiye binen 2 kadın, şoförün yoldan geçen kadının fotoğrafını çektiğini gördü. Araç içinde yolculardan 'imdat' sesi yükselirken, şoförün polisten kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 09:58
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    İstanbul'daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti

    Taksi şoförleri, taksimetre veya yolcu seçme sorunlarıyla gündeme gelirken, İstanbul'daki taksiden bu kez 'taciz' sesleri yükseldi.

    Fulya'dan Beşiktaş'a giderken taksiye binen 2 kadın, akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı.

    Yoldan geçen kadını çekti

    İddiaya göre taksi şoförü, telefonunu çıkararak yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekti.

    Durumu fark eden yolcular şoföre tepki gösterdi. Yolcular, şoförün yaptığı şeyin taciz olduğunu anlatmaya çalışırken, telefondaki fotoğrafı göstermesini istedi.

    İstanbul'daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti VİDEO

    "Telefonumu gösteremem"

    Taksi içinde sesler giderek yükselirken şoför, "Taciz değil hanımefendi. Telefonumu gösteremem." dedi.

    Şoförün, kaşla göz arasında çektiği fotoğrafı sildiğini söyleyen yolcular, taksinin içerisinde "İmdat" diye bağırarak polis ekiplerinden yardım istedi.

    Polisten kaçtı

    Polis memuruna yaklaşan taksici, yolcuların uyarısına rağmen aracı süratle sürmeye devam etti.

    Olayı fark eden polis memurları, peşine düştüğü taksiyi durdurdu.

    Adliyeye sevk edildi

    Polis ekipleri, hakkında tutuanak tuttuğu şoförü tutuklayarak adliyeye sevk etti.

    İstanbul daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti #1

    İstanbul daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti #2


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