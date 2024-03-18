Hırsızlar yine işbaşında...
Bu kez hedef araç içindeki silah oldu.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün yaşanan olayda, iş adamı D.Ö.’ye ait park halindeki otomobilin içinden hırsızlık yapıldı.
Tabancayla kaçtılar
Otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancayı çalarak kaçtı.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
Görüntülerde, iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolaştıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görülüyor.
6 suç kaydı var
Polis yürüttüğü soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden R.B.(29) gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Tutuklandı
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis, kimliğini belirlediği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyorHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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