İstanbul'de park halindeki otomobilden silah çaldı! Hırsız paketlendi Sabah saatlerinde iş adamına ait otomobilin torpido gözünde bulunan tabancayı çalan şüpheli kısa sürede yakalandı. 6 suç kaydı bulunan hırsız tutuklanırken yardım eden firari ise aranıyor.

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DHA

Hırsızlar yine işbaşında...

Bu kez hedef araç içindeki silah oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün yaşanan olayda, iş adamı D.Ö.’ye ait park halindeki otomobilin içinden hırsızlık yapıldı.

Tabancayla kaçtılar

Otomobilin camını kırarak içine giren hırsızlar, torpido gözünde bulunan taşıma ruhsatlı tabancayı çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde, iki kişi oldukları görülen şüphelilerin otomobilin yanında bir süre dolaştıkları, biri gözcülük yaparken diğerinin hırsızlık yaptığı görülüyor.

6 suç kaydı var

Polis yürüttüğü soruşturmada kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden R.B.(29) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği getirilen şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, kimliğini belirlediği diğer hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)