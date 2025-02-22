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İHA

İstanbul üç gündür yoğun kar yağışı alıyor.

Gece saatlerinde etkisini artıran yağış, tüm şehri beyaza boyadı.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARABALARINI KARDAN ARINDIRAMADILAR

Gece boyu süren yağış, sokaklarda park etmiş arabaların üzerini kapladı.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar arabalarını temizlemeye çalıştı.

"ARABAMIN ÜZERİNDE 15 CM KAR VARDI"

Sabah aracının başına geldiğinde 15 santimetre kadar karla kaplı olduğunu ifade eden Atilla Büyükoğlu, "Arabamı temizlemeye çalışıyorum. Ardından işe gitmek için yola çıkacağım. Herhalde yollar açık diye düşünüyorum. Beylikdüzü, Hadımköy istikametine gideceğim. Arabamın üzerinde 15 santimetreye yakın kar vardı. Şimdi temizledim ve kısmetse yola çıkacağım" dedi.

"AKŞAMDAN HAZIRLIKLI DEĞİLDİK"

İşe gitmek için yola çıkmaya hazırlanan Melih Şahinoğlu isimli vatandaş, "Akşamdan çok hazırlıklı değildik. Sabah işe gideceğiz diye dışarıya çıktığımızda sokakları bembeyaz gördük. Öncelikle, aracımızı çalıştırıp, konforlu hale getirerek görüş açımızı temizlemek amacıyla temizliğe başladık. Bu şekilde inşallah kazasız belasız işe gitmek istiyoruz. Kimsenin tekerine taş değmesin" diye konuştu.