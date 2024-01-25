DHA
İstanbul'un en hareketli ilçelerinden biri de Beşiktaş.
Olaysız bir günü olmayan bölgede, iki grup arasında tansiyon yükseldi.
Tartışmaya başlayan taraflar arasında kısa süre sonra kavga çıktı.
Tekem atıp kaçtı
Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi art arda darbetti. Gruptaki başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı.
Kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu.
O anlar kamerada
Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor. Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış