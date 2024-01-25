İstanbul'un en işlek meydanında tekme ve yumruklar havada uçuştu Beşiktaş'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un en hareketli ilçelerinden biri de Beşiktaş.

Olaysız bir günü olmayan bölgede, iki grup arasında tansiyon yükseldi.

Tartışmaya başlayan taraflar arasında kısa süre sonra kavga çıktı.

Tekem atıp kaçtı

Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi art arda darbetti. Gruptaki başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı.

Kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu.

O anlar kamerada

Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor. Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)