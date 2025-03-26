İzmir Körfezi'nde denizi kirleten firmaya 8.3 milyon lira ceza

DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, vinç bakımının ardından yapılan boyama işlemi sırasında atıkların Körfez'e sızdığı tespit edildi.
8 MİLYON 359 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Yapılan incelemeler sonucunda, çevre kirliliğine yol açan firma hakkında 8 milyon 359 bin 473 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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