İzmir'de 18 yıl önce işlenen cinayeti özel ekip çözdü

Zaman aşımına 2 yıl kala çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklanırken; eşi katledilen kadın, “Eşimi öldürenler, hak ettiği cezayı çeksin. Yakalayan polis ekiplerinden Allah razı olsun" dedi.

Kimliği belirsiz şüpheliler, 25 Haziran 2003'te İzmir'in Buca ilçesi, Evka 1 Mahallesi 1106 sokaktaki Alaittin Çırpan'a (58) ait eve hırsızlık amacıyla girdi.

O sırada yalnız olan Çırpan ile hırsızlık şüphelileri arasında arbede çıktı.

EŞİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Çırpan, arbedede çok sayıda bıçak darbesiyle yaralandı, şüpheliler ise kaçtı. Eve gelen Türkan Çırpan, eşini kanlar içinde yerde bulup, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken; polis ekipleri de araştırma başlattı. Ancak olay, faili meçhul kaldı.

ÖZEL EKİP CİNAYETİ ÇÖZDÜ

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geçmiş yıllarda işlenen faili meçhul cinayet olaylarını araştıran özel ekip, dosyayı raftan indirdi.

2003 yılında olay yeri ve sonrasında toplanan deliller yeniden incelendi, ardından cinayet tarihinde bölgede yaşayan vatandaş, esnaf ve görgü tanıklarıyla görüşüldü.

200 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ekipler 200'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.

O dönem Alaittin Çırpan ile aynı mahallede yaşayan Cafer Gümüşburun (44) ile arkadaşı İlkat Ersöz (43) üzerine şüpheler yoğunlaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Gümüşburun ve Ersöz gözaltına alındı.

18 YILDAN SONRA OLAY AYDINLATILDI

Şüpheliler, önce suçlamaları kabul etmedi. Ardından özel ekip tarafından gerçekleştirilen çapraz sorguda iki şüpheli cinayeti itiraf etti. Sorguda, Gümüşburun ve Ersöz, hırsızlık için Alaittin Çırpan’ın evine girdiklerini, arbede sırasında öldürdüklerini anlattı.

Polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

ZAMAN AŞIMINA 2 YIL KALMIŞTI

Cinayeti 18 yıl sonra ve zaman aşımına 2 yıl kala aydınlatan polis ekiplerine teşekkür eden Alaittin Çırpan’ın eşi Türkan Çırpan şunları anlattı:

“Olay günü üst dairede oturan komşuma yardıma gitmiştim. Komşum taşınıyordu, toplanmasına yardım ediyordum. O sırada başka bir komşum gelerek, 'Türkan senin evinden imdat' sesleri geliyor' dedi. Hemen aşağıya indim. Ev darmadağınıktı. Sandıklar açılmış, yorganları atmışlar. Salona girdiğimde Alaittin'in kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Olaydan sonra uzun süre kendime gelemedim.”

“EMNİYET’TEN ARANDIM”

Cinayetin üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayınca konunun kapandığını düşündüğünü söyleyen Çırpan, “Ancak öyle olmadı. Birkaç gün önce Emniyet’ten arandım. Cinayeti işleyenlerin 18 yıl sonra yakalandığını söylediler. Eşimi öldürenler, hak ettiği cezayı çeksin. Yakalayan polis ekiplerinden Allah razı olsun." dedi.