İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

- İzmir Konak'ta 23 yıl hapis cezasıyla aranan bir uyuşturucu taciri yakalandı.
- Polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli Ş.Y., yapılan sorgulamada suçlu bulundu.
- Ş.Y., adli makamlara teslim edilip cezaevine gönderildi.
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Son operasyon İzmir'de düzenlendi.
GBT KONTROLÜ YAPMAK İSTEDİ
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.
23 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.