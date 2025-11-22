Abone ol: Google News

İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 14:57
İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
  • İzmir Konak'ta 23 yıl hapis cezasıyla aranan bir uyuşturucu taciri yakalandı.
  • Polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli Ş.Y., yapılan sorgulamada suçlu bulundu.
  • Ş.Y., adli makamlara teslim edilip cezaevine gönderildi.

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Son operasyon İzmir'de düzenlendi.

GBT KONTROLÜ YAPMAK İSTEDİ

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi.

23 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri