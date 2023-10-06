İzmir'de 49 kez ceza yiyen dilenci bir kez daha dilenirken yakalandı Cuma namazı öncesi Kemeraltı Çarşısı’ndaki dilencileri yakın takibe alan zabıta ekipleri, daha önce 49 kez ceza kesilen bir dilencinin üzerinden çıkan bin 840 TL’ye el koydu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazı öncesi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Daha önce hakkında 49 kez işlem yapılan M.M. isimli kişinin dilendiğini gören ekipler, dilenciden çantasındaki paraları çıkarmasını istedi. Bozuk paraları gösterdi, “başka yok” dedi, mendil poşetinden paralar çıktı Bozuk paraları gösteren ve “başka yok” diyen M.M., daha sonrada mendil poşetine sakladığı deste deste paraları çıkarmak zorunda kaldı. 2 saatte bin 840 TL Çıkan para ekipleri şaşırtırken, 2 saatte toplanan bin 840 TL’ye el konuldu. Dilenci M.M.’ye 50. cezası, yine Kabahatler Kanununa göre 617 TL olarak kesildi. Vatandaşlar uyarıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların bu tür kişilere karşı daha duyarlı olmalarını, teşvik etmeme amacıyla para vermemesi uyarısında bulundu. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)