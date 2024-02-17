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İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı', aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı

İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı', aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 yaşındaki zanlı, İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşırken yakalandı.