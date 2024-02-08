İzmir'de aracın çarptığı skuterdeki küçük çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de dikkatsiz sürücü küçük çocuğun ölümüne sebep oldu.
Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki Soykan Sönmez ve 23 yaşındaki ağabeyi Göktuğ Güleç saat 00.30 sularında skuter ile seyir halindeyken 20 yaşındaki M.E.Ö'nün hakimiyetinde olan araç çarptı.
Kazada ağır yaralandı
Yaşanan kazada Soykan Sönmez, ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan Soykan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö’yü gözaltına aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış