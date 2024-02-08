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İzmir'de aracın çarptığı skuterdeki küçük çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de aracın çarptığı skuterdeki küçük çocuk hayatını kaybetti Skuter ile seyir halinde olan iki kardeşe çarparak küçük çocuğun ölümüne sebep olan araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.